Шесть школ и один детсад сдадут в 2025 году в Сочи

Сейчас в образовательных учреждениях Сочи учатся около 80 тыс. детей, из которых почти четверть посещает занятия во вторую смену. Для того, что снять нагрузку с учебных заведений, в 2025 году на курорте откроют шесть новых школ и детский сад, рассказал глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Власти курорта намерены завершить строительство шести школ на 3,5 тыс. мест и одного детского сада на 175 мест в следующем году. В разработке находятся проекты еще девяти школ, которые смогут вместить 6,87 тыс. учеников, а также трех дошкольных учреждений на 965 мест.

В этом году достроили три детских сада на 930 мест и одну школу на 800 мест. На семи площадках работы продолжаются.

Власти города акцентируют внимание на создании полноценной инфраструктуры для микрорайонов. В Лоо ремонтируют помещения для новой поликлиники, рядом готовят площади для молодежного центра.

Сейчас подрядчики возводят офисы врача общей практики в поселках Дубравный и Каштаны, а также восстанавливают центр дополнительного образования в Хосте. На финальной стадии находится многофункциональный спортивный комплекс на улице Донская, а в Адлере готовятся к запуску строительства теннисной академии.

Мария Удовик