В селе Лаишевского района начали укладывать 400 метров асфальта
В селе Столбище Лаишевского района Татарстана стартовали работы по укладке асфальта на ул. Садовая. Всего планируют уложить 400 метров дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лаишевского района.
В селе Лаишевского района начали укладывать 400 метров асфальта
Фото: Пресс-служба администрации Лаишевского района
Работы проводят в рамках программы самообложения граждан. Как сообщает пресс-служба администрации района, это позволит улучшить качество дорожной инфраструктуры.