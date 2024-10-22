В селе Столбище Лаишевского района Татарстана стартовали работы по укладке асфальта на ул. Садовая. Всего планируют уложить 400 метров дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лаишевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В селе Лаишевского района начали укладывать 400 метров асфальта

Фото: Пресс-служба администрации Лаишевского района В селе Лаишевского района начали укладывать 400 метров асфальта

Фото: Пресс-служба администрации Лаишевского района

Работы проводят в рамках программы самообложения граждан. Как сообщает пресс-служба администрации района, это позволит улучшить качество дорожной инфраструктуры.

Диана Соловьёва