Синоптики рекомендовали москвичам сменить летнюю резину на зимнюю

Автомобилистам в Москве на выходных можно начать менять резину с летней на зимнюю, потому что температура опустится ниже +5°С, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он считает, что «для нешипованной резины вполне время пришло».

По его словам, с субботы, 26 октября, средняя температура воздуха в столице будет около +3,6°С. Однако в течение половины суток, 12–14 часов, температура опустится ниже +5°С, «а это значит, что эластичность резины будет ухудшаться», пояснил господин Вильфанд.

По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 22 октября, в столице будет +10–12°C (в Подмосковье — +9–14°C), облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. 23 октября температура в Москве останется на том же уровне (по области — +8–13°C), ожидается небольшой дождь, местами умеренный.

Об изменении стоимости автомобильных покрышек — в материале «Ъ FM» «Резину тянут к зиме».