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Коммерсантъ FM
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Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев

Акционерам кикшерингового сервиса Whoosh рекомендовано утвердить выплату дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 2,11 руб. на акцию. Датой закрытия реестра акционеров для получения выплаты может быть установлено 6 декабря.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 26 ноября. Оно состоится в заочной форме. В нем примут участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 ноября. Информация приводится в материалах ПАО «Вуш холдинг». Как отмечает «Интерфакс», уставный капитал компании составляет 1,114 млн руб. и делится на 111,38 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, общий объем дивидендных выплат может достигнуть 235 млн руб.

Стоимость акций Whoosh на Мосбирже, по данным на 14:43, снижается примерно на 1,4%, до 164,17 руб.

В мае совет директоров Whoosh решил не выплачивать дивиденды за 2023 год. По итогам девяти месяцев 2023-го было выплачено 10,25 руб. на акцию. Чистая прибыль сервиса по МСФО за первое полугодие снизилась на 79,5%, до 259 млн руб. Выручка выросла на 42%, до 6,3 млрд руб.

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