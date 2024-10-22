Летом Сочи принял более 8,1 тысячи детей из ДНР, ЛНР и Курской области

В этом летнем сезоне Сочи принял более 8,1 тыс. детей, среди которых были школьники из ДНР и ЛНР, а также из Курской области. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Семь пансионатов, домов отдыха и лагерей на сочинском побережье приняли отдыхающих. Для обеспечения безопасности и комфорта детей сотрудники администрации совместно с правоохранительными органами и представителями Роспотребнадзора провели мониторинг всех учреждений.

В этот период для несовершеннолетних разработали летнюю программу. Около 100 лагерей на базе образовательных организаций и 50 постоянных досуговых площадок работало в это время в Сочи. За три месяца летних каникул прошло 2,3 тыс. культурно-массовых событий, конкурсов и экскурсий, в которых участвовали более 1,2 тыс. детей. Также 1,5 тыс. школьников смогли поучаствовать в военно-полевых сборах и творческих сменах на площадке «Мы — опора родины».

Мария Удовик