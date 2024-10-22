«Эскизы памятников и составили основную часть экспозиции пространства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новой площадке в Москве, основателем которой выступил российский скульптор Айдын Зейналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Serebro Space Фото: Serebro Space

Месяц назад российский скульптор Айдын Зейналов презентовал новое арт-пространство в центре Москве, призванное стать, по словам экспертов, местом встреч и дискуссий для художников и ценителей искусства, практиков и теоретиков. Также Serebro Space будет служить своего рода шоурумом для постоянно действующей и регулярно сменяемой экспозиции работ Зейналова: академика Российской академии художеств, а также академика флорентийской Академии изящных искусств и рисунка. Учился он в Суриковском, много работал в Европе, прежде всего в Италии, а еще в Германии, Австрии, Черногории, Сербии, Азербайджане и в России, конечно.

Собственно, эскизы памятников, установленных в разных европейских городах, и составили основную часть экспозиции пространства Serebro (которое, кстати, так названо, так как находится в Серебряническом переулке). Это серия Зейналова «Портреты композиторов»: Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Георга Фридриха Генделя. И наши — Михаил Ипполитов-Иванов (монумент установлен перед Гнесинским училищем), Александра Пахмутова (скульптура находится также в Москве), проект памятника Шнитке.

Вот, что говорит Айдын о «Серебре»: «Я здесь провожу презентации проектов, сейчас мы запустим курс лекций с Пушкинским музеем. Такое интеллектуальное пространство, где проходят какие-то мои рабочие встречи, процессы не с точки зрения создания скульптуры, а с точки зрения коммуникации, выстраивания движений и так далее».

А 22 октября в помещении галереи Ruаrts в Зачатьевском переулке открывается персональная выставка Айдына Зейналова «Грезы океана». Как пишут кураторы, концептуально этот проект связан с философскими идеями жизни в гармонии с природой, а вот эстетически — с утонченным пониманием безыскусности. Кураторы всегда сложно излагают свои мысли. По сути, это проект, основанный на увлечении Айдына морской аквариумистикой и традиционным вниманием к загрязнению мирового океана (это футуристический прогноз).