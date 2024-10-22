Число пострадавших в секторе Газа превысило 100 тыс. человек

С начала войны в секторе Газа погибли 42 718 человек, сообщил минздрав анклава. Число пострадавших достигло 100 282. Информацию минздрава приводит палестинское агентство WAFA.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Были убиты 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию. ООН неоднократно сообщала, что большинство погибших в Газе — это женщины и дети.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «"Хамас" отверг сдачу и выдачу».