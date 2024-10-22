Ректор Дипакадемии МИДа станет замгендиректора «России сегодня»

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко займет пост замгендиректора медиагруппы «Россия сегодня». О том, что он покинет должность ректора, сообщал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Яковенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Яковенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внешнеполитическая составляющая всегда была важным элементом работы медиагруппы "Россия сегодня". Хочется надеяться, что мой разнообразный опыт и знания окажутся полезными и на новом месте»,— сказал «РИА Новости» господин Яковенко.

Александр Яковенко в 2011–2019 годах был послом России в Великобритании. В 2005–2011-м занимал пост замминистра иностранных дел, также возглавлял российскую делегацию на переговорах по созданию Международной космической станции (в 1993–1998 годах). Возглавил Дипломатическую академию 26 августа 2019 года. Владеет английским и французским языками.

Подробности его ухода из академии — в материале «Ъ» «Дипакадемия готова к смене первого лица».