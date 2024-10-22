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Коммерсантъ FM
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В Прикамье после цыганской свадьбы зафиксирована вспышка кори

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю зарегистрировало очаг коревой инфекции среди цыганского населения, проживающего в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На сайте администрации Перми уточняется, что в период с 21 сентября 2024 года по 12 октября 2024 года корью заболели 13 человек. Девять заболевших выявили в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми, четыре — в деревне Федотово Пермского муниципального округа. Болезнь стала распространяться после цыганской свадьбы, на которой был заболевший. Как отметили в администрации Перми, распространению инфекции способствовало отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори.

Дмитрий Астахов, Пермь

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