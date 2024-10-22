Жителю Башкирии вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Волгоградский областной суд признал 39-летнего жителя Башкирии Расула Ахияретдинова виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Его приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и запретом два года вести соцсети, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Гособвинение просило для подсудимого наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом на публикации в интернете в течение четырех лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на прокуратуру, в феврале обвиняемый в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в «циничной, пренебрегающей нормами морали и нравственности форме» раскритиковал внешний облик скульптуры «Родина-мать зовет!». Соответствующий видеоролик он опубликовал в интернете.

В ролике, как утверждали СМИ, обвиняемый просил Владимира Путина о реконструкции монумента, чтобы «закрыть ее срамные места». «Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может»,— говорил Расул Ахияретдинов на камеру.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова