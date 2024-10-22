Обвиняемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского приговорили к 21 году

Свердловский областной суд приговорил к 21 году и 1 месяцу колонии строгого режима Эдуарда Голикова, обвиняемого в попытке изнасилования и убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Голиков во время оглашения приговора

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Эдуард Голиков во время оглашения приговора

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, в ночь на 9 августа 2023 года Эдуард Голиков ехал на велосипеде около пр. Победы в Каменске-Уральском и заметил незнакомую ему ранее 16-летнюю девушку. Тогда он решил изнасиловать ее и начал преследовать на велосипеде, затем затащил в лесополосу.

Совершить задуманное ему не удалось, так как девушка начала громко кричать и сопротивляться.

Как считает следствие, Голиков, испугавшись уголовной ответственности, решил ее убить и задушил. После чего он скрылся с места преступления и украл телефон потерпевшей.

Во вторник, 22 октября, Свердловский областной суд признал Эдуарда Голикова виновным по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия) и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Вину он признал частично только в краже телефона.

Мария Шараева