Google уберет из поиска вторую строку с результатами по отдельным сайтам

Американская корпорация Google решила убрать из поисковой выдачи дополнительную строку, которая предлагала пользователям поиск по конкретному сайту. Функция перестанет работать с 21 ноября.

В компании отказались от этой функции из-за ее низкой востребованности, а также для упрощения поисковой выдачи. «Уже больше десяти лет прошло с тех пор, как впервые было представлено поисковое поле среди дополнительных ссылок в "Google Поиске", однако со временем им стали меньше пользоваться. Учитывая это и для упрощения поисковой выдачи мы удалим этот визуальный элемент с 21 ноября 2024 года»,— заявили в компании.

Пользователи все еще смогут искать по определенным сайтам с помощью атрибута «site:».

Евгений Федуненко