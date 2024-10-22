Российские экономисты предложили пути решения проблем «спящих городов»

В Институте экономики роста им. П. А. Столыпина выделили восемь типов малых городов в России. Общими проблемами для них эксперты назвали деградацию инженерной инфраструктуры, отток молодого населения и недостаток социальных услуг. Улучшить ситуацию предлагается за счет «управляемого уплотнения пространства», а также поддержки инициатив бизнеса, говорится в докладе, на который ссылается РБК.

Институт перечислил типы малых городов, их главные проблемы и возможные направления для их решения. В список вошли:

Города развитой промышленности/энергетики (примеры: Коряжма в Архангельской области, Кадуй в Вологодской области, Костомукша в Карелии). В числе проблем — недостаток современного жилья, качество здравоохранения, загрязнение окружающей среды. Предлагается улучшить предложение жилья, развить формат длительной аренды, развить корпоративную медицину, продумать решения по экологической безопасности.

Города транспорта и логистики (Обь, Приморск в Ленинградской области, Боготол в Красноярском крае, железнодорожный узел Зима в Иркутской области). Во многом схожи с городами промышленности, для них актуальны те же рекомендации.

Туристические центры (Светлогорск и Зеленоградск в Калининградской области, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Кириллов в Вологодской области). Туризм в малых городах приносит маленький доход, но создает нагрузку на инфраструктуру, также проблемой являются нелегальные объекты размещения и частая застройка. Предлагается локализовать турпоток в определенных зонах, создать места размещения при условии регламентации застройки, локализовать сервисы взаимодействия с туристами.

Города общегосударственных функций (Мирный в Архангельской области, Балтийск в Калининградской области, Североморск в Мурманской области, Железногорск в Красноярском крае). В таких городах недостаточно развито МСП. Развивать его предлагают в том числе за счет организации занятости жен военных. Также можно сформировать банк земельных участков и помещений для коммерческого использования, создать территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Города-спутники (Кудрово в Ленинградской области, Гурьевск в Калининградской области, Кола в Мурманской области, Краснообск в Новосибирской области, Сосновоборск в Красноярском крае). Проблемы — сверхвысокая плотность населения и активное строительство жилья, нагрузка на транспортную систему, ограниченная налоговая база. Предлагается ограничивать этажность и плотность застройки, резервировать землю для объектов социнфраструктуры, сферы услуг и улично-дорожной сети, организовать межмуниципальное сотрудничество центров и спутников.

Межмуниципальные центры (Котлас в Архангельской области, Великий Устюг в Вологодской области, Куйбышев в Новосибирской области, Тара в Омской области, Канск в Красноярском крае). Во избежание оттока кадров из числа выпускников средних и высших учебных заведений рекомендуется наладить сотрудничество с работодателями соседних муниципалитетов, также территории могут послужить для локализации новых инвестпроектов.

Города смешанной специализации (Светлый в Калининградской области, Ухта в Коми, Апатиты в Мурманской области, Грязовец в Вологодской области). Имеют пространственную, социальную и экономическую разобщенность. Предлагается развивать общественные пространства, формировать сектор бизнес-услуг и малых предприятий.

«Спящие» города отличают недостаточная экономическая база и высокая доля пожилого населения. Эксперты считают, что в них возможно развитие малого бизнеса при условии мер поддержки, в том числе налоговых льгот. Также важно обеспечить доступность здравоохранения.

В числе общих проблем малых городов институт называет деградацию и дороговизну содержания инфраструктуры, а также «хронически дефицитные» муниципальные бюджеты. В числе актуальных для всех предложений — газификация, налаживание информационных и транспортных связей.

Как возникли главные города России, как они развивались и как выглядят сейчас — в проекте Weekend «Портреты русской цивилизации».