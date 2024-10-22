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В МВЦ «Казань Экспо» установили «Этнографическую мозаику» стран БРИКС

В международном выставочном центре «Казань Экспо» установили экспозицию, посвященную взгляду молодых художников на природу стран-участниц БРИКС.

Экспозиция проходит под названием «Этнографическая мозаика» и включает в себя 23 работы молодых скульпторов из различных стран.

Россия представлена скульптурами медведя, кита и березы. Лев олицетворяет две страны — Эфиопию и Иран. Антилопы различных видов также выставлены: в ЮАР — антилопа-прыгун, в Эфиопии — горная ньяла, а в ОАЭ — аравийский оникс.

Организация экспозиции осуществляется Фондом Росконгресс, Социальной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум, а также Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина.

Влас Северин

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