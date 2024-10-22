«Россети Тюмень» направили 23 млн на установку птицезащитных устройств на ЛЭП

С начала года «Россети Тюмень» установили 6,3 тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Спецоборудование не только убережет птиц от поражения электротоком, но и снизит риски технологических нарушений в сети. На монтаж устройств компания направила почти 23 млн рублей.



Работы прошли на линейных объектах в зонах обитания и на путях миграции порядка 350 видов птиц. ПЗУ установили на 147 высоковольтных линиях электропередачи в трех регионах. Особое внимание энергетики уделили охраняемым природным территориям: в Абалакском заказнике в Тобольском районе Тюменской области, где встречаются краснокнижные орлан-белохвост, кулик-сорока, филин, большой подорлик, специалисты установили почти 3,5 тысячи устройств птицезащиты.

Энергетики используют ПЗУ барьерного и антиприсадочного типов. Первые защищают птиц от непосредственного контакта с опасными элементами, вторые – препятствуют посадке и гнездованию пернатых на линиях электропередачи. За предыдущие пять лет «Россети Тюмень» смонтировали 18,8 тысячи специальных устройств на линейных объектах макрорегиона.

АО «Россети Тюмень»