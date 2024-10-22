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Коммерсантъ FM
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Власти Приморья планируют создать агентство по миграционной политике

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о необходимости создания в составе правительства региона агентства по миграционной политике. Также в крае планируется сформировать Совет по межнациональному согласию и миграционной политике под руководством губернатора. Новые структуры призваны «обеспечить предметный контроль миграционных процессов на территории Приморского края», сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Острота данного вопроса нарастает и требует проведения расширенной политики, чтобы выстроить взаимоотношения между народами, включая социальную сферу, экономику, культуру, историю»,— цитируется в пресс-релизе заявление господина Кожемяко на заседании антитеррористической комиссии края.

Губернатор Приморья считает необходимым вовлекать мигрантов из Центральной Азии «в культуру и историю России, рассказывать о великом подвиге единого советского народа, принесшего победу в Великой Отечественной войне».

«Необходимо проводить политику по выстраиванию общих культурно-исторических и нравственных ценностей. Также надо знакомить нашу молодежь с культурой и историей стран Центральной Азии»,— заявил Олег Кожемяко.

Ранее власти Приморского края сообщили о намерении в 2025 году существенно ограничить привлечение мигрантов в качестве рабочей силы. В проекте постановления губернатора Олега Кожемяко, который сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, предусматривается запрет на привлечение иностранных граждан на работу в 41 виде экономической деятельности, включая грузовые и пассажирские перевозки.

О трудностях российских компаний с наймом рабочих-мигрантов — в материале «Ъ» «Нанимай как знаешь».

Алексей Чернышев, Владивосток

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