Гострудинспекция завершила расследование группового ЧП в башкирском колхозе

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование группового несчастного случая с работниками СПК-колхоза «Герой» Чекмагушевского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, несчастный случай произошел 8 июля в коровнике сельхозпредприятия в селе Тайняшево, где велись работы по реконструкции. Бригада рабочих из четырех человек должна была заниматься прокладкой нового водопровода. Один из них спустился в колодец по лестнице, чтобы проверить уровень воды, а, поднимаясь, упал вниз. Напарник, спустившись, чтобы помочь коллеге, потерял сознание на дне колодца. Подобная участь ждала третьего рабочего.

Когда пострадавших подняли из колодца, медики скорой помощи констатировали смерть 47-летнего разнорабочего, упавшего в колодец первым. По заключению Бюро судебно-медицинской экспертизы, работник скончался от отравления сероводородом. 29-летний разнорабочий и 21-летний сварщик госпитализированы с отравлением. Медпомощь также понадобилась 34-летнему мужчине, который участвовал в подъеме пострадавших.

Как установила Гострудинспекция, работники, оформленные в убойный цех, по своим трудовым обязанностям не должны были прокладывать водопровод. Материалы расследования переданы в следственные органы.

СПК-колхоз «Герой» зарегистрировано в декабре 2006 года в селе Тайняшево Чекмагушевского района. Учредителями являются Фаргат Ващапов, Гузял Исхакова, Рамиля Ситдикова и Марат Муфаззалов. В 2023 году выручка колхоза составила 789 млн руб., чистая прибыль — 287 млн руб.

Майя Иванова