Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Татарстана Валерию Липскому в ближайшее время завершить расследование уголовного дела мальчика, которому ампутировали часть ноги, и направить дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК РФ поручил направить в суд дело мальчика, которому ампутировали ногу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК РФ поручил направить в суд дело мальчика, которому ампутировали ногу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Историю ребенка рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов. По мнению отца мальчика, несовершеннолетнему поставили неправильный диагноз, что в результате привело к сепсису. Врачи ампутировали ребенку часть ноги.

В эфире сообщили, что по уголовному делу до сих пор никому не предъявили обвинение. Отец мальчика боится, что у виновных получится избежать наказания.

В СК Татарстана расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва