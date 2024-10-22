Глава СК РФ поручил направить в суд дело мальчика, которому ампутировали ногу
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Татарстана Валерию Липскому в ближайшее время завершить расследование уголовного дела мальчика, которому ампутировали часть ноги, и направить дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Глава СК РФ поручил направить в суд дело мальчика, которому ампутировали ногу
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Историю ребенка рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов. По мнению отца мальчика, несовершеннолетнему поставили неправильный диагноз, что в результате привело к сепсису. Врачи ампутировали ребенку часть ноги.
В эфире сообщили, что по уголовному делу до сих пор никому не предъявили обвинение. Отец мальчика боится, что у виновных получится избежать наказания.
В СК Татарстана расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.