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Коммерсантъ FM
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Приложение Сбербанка вновь появилось в App Store

В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка (MOEX: SBER) для пользователей iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации. Для входа в приложение под названием «Бюджет Онлайн» понадобится номер действующей карты «Сбера».

«До конца года новых версий в App Store не появится — это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие»,— рассказали в пресс-службе. Старые версии приложения (12.15, 14.3 и 14.11) будут отключены, предупредили в кредитной организации.

В банке порекомендовали не откладывать установку новой версии приложения, поскольку их довольно быстро удаляют из App Store. После того как «Бюджет Онлайн» будет удален из онлайн-магазина, клиенты «Сбера» смогут установить приложение в отделениях банка.

В апреле 2022 года российские банки, в том числе «Сбер», подпали под блокирующие санкции США. Из-за введенных рестрикций приложения некоторых российских банков были удалены из онлайн-магазина App Store. 18 июня 2024 года Сбербанк выпустил в App Store предыдущую версию приложения под названием «Умный Онлайн». Спустя сутки после релиза Apple удалила его из магазина приложений.

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