Конкурс на аренду камер фиксации нарушений ПДД в Башкирии приостановлен

УФАС по Башкирии приостановило закупку аренды комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения республиканского Центра организации дорожного движения. Начальная цена контракта — 1,8 млрд руб., он финансируется из бюджета республики. Итоги конкурса подвели 18 октября. Единственный участник закупки предложил исполнить контракт по максимальной цене.

Исполнитель должен до июня 2025 года доставить, установить и подключить 56 комплексов. Камеры, фиксирующие более 200 видов нарушений, необходимо предоставить в аренду на пять лет. Они должны быть установлены в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском.

Жалобу подало ПАО «Мегафон». Заявитель считает, что заказчик грубо нарушил положения закона «О контрактной системе», установив необоснованные и ограничивающие конкуренцию требования к участникам закупок.

Как следует из описания объекта закупки, исполнитель обязан передавать информацию о нарушениях ПДД в программное обеспечение, используемое заказчиком (ЕПУТС и «ДОРИС Контроль»), права на которые принадлежат ООО «НПО «ИТС Софт». Однако с 1 сентября правила передачи, приема и обработки информации о нарушениях ПДД, предусматривают, что информация передается от технических средств фиксации без накопления, хранения и обработки на промежуточных этапах непосредственно в ведомственную информационную систему федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (СПО Паутина), отмечается в жалобе.

Таким образом, исполнение требований государственного контракта о передаче указанной информации в ПО «ДОРИС — контроль» является прямым нарушением требований, предусмотренных правилами, указал заявитель.

В «МегаФоне» посчитали, что условия извещения необходимо изменить в соответствие с требованиями правил. Также, по мнению заявителя, неправомерно требование о наличие у участника закупки опыта исполнения в течение трех лет контракта стоимостью не менее 20% от начальной цены данного контракта.

Майя Иванова