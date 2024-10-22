В Екатеринбурге депутаты подняли зарплаты своим помощникам до 53 тысяч рублей

Депутаты думы Екатеринбурга одобрили увеличение окладов своих помощников с 40,9 тыс. руб. до 53,3 тыс. руб. с октября 2024 года. Первый вице-спикер Михаил Матвеев отметил, что соответствующий проект решения внесла на рассмотрение председатель думы Анна Гурарий. По итогам голосования документ поддержали 26 депутатов, двое — не голосовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в декабре, депутаты поддержали увеличение зарплаты мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с 217,2 тыс. руб. до 236,4 тыс. руб., Анны Гурарий — до 184 тыс. руб. (на 13,8 тыс. руб.), Михаила Матвеева — до 140,2 тыс. руб. (на 11,4 тыс. руб.), председателя счетной палаты Александра Гетманчука — 123,7 тыс. руб. (на 10,4 тыс. руб.). В целом муниципальные служащие стали получать ежемесячную надбавку к окладу «в зависимости от особого режима труда» в размере 7,2 должностного оклада вместо шести.

Василий Алексеев