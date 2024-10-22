Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге депутаты подняли зарплаты своим помощникам до 53 тысяч рублей

Депутаты думы Екатеринбурга одобрили увеличение окладов своих помощников с 40,9 тыс. руб. до 53,3 тыс. руб. с октября 2024 года. Первый вице-спикер Михаил Матвеев отметил, что соответствующий проект решения внесла на рассмотрение председатель думы Анна Гурарий. По итогам голосования документ поддержали 26 депутатов, двое — не голосовали.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в декабре, депутаты поддержали увеличение зарплаты мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с 217,2 тыс. руб. до 236,4 тыс. руб., Анны Гурарий — до 184 тыс. руб. (на 13,8 тыс. руб.), Михаила Матвеева — до 140,2 тыс. руб. (на 11,4 тыс. руб.), председателя счетной палаты Александра Гетманчука — 123,7 тыс. руб. (на 10,4 тыс. руб.). В целом муниципальные служащие стали получать ежемесячную надбавку к окладу «в зависимости от особого режима труда» в размере 7,2 должностного оклада вместо шести.

Василий Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...