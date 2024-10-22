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обновлено 10:02

Гострудинспекция объявила предостережение ХК «Салават Юлаев»

Гострудинспекция объявила предостережение АНО «ХК "Салават Юлаев"» из-за опубликованной в СМИ информации о невыплате игрокам зарплаты за сентябрь, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Предостережение направлено в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства»,— уточнили в пресс-службе.

В октябре Спорт-Экспресс писал, что из-за задержек зарплаты легионеры «Салавата Юлаева» за сутки до матча с челябинским «Трактором» отказались выйти на лед. Убедить их сыграть смог только главный тренер команды Виктор Козлов. Игра прошла 18 октября и завершилась победой «Трактора» со счетом 4:2.

Клуб планировал погасить задолженность по зарплате в ближайшее время. Общая сумма долга не указывалась.

Генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил «Ъ-Уфа», что задолженность уже погашена.

По информации «Ъ-Уфа», «Салават Юлаев» выплатил около 105 млн руб., включая налоговые отчисления.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале клуб уже получал предостережение о недопустимости задержки зарплаты сотрудникам. Тогда из-за нехватки денег у клуба образовались долги по НДФЛ и выплатам в социальные фонды в размере 23,4 млн руб. Из-за этого по требованию ФНС были приостановлены операции по банковским счетам ХК, что, как посчитали в Гострудинспекции, могло повлечь за собой нарушение сроков выплаты зарплаты.

Венера Хисамова

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