На Урале суд назначил по пять лет колонии экс-полицейским, избившим прохожего

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил по пять лет лишения свободы в колонии общего режима бывшим полицейским Данилу Краснову и Артему Фаткуллину, которые избили прохожего, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Их признали виновными по пп. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц по предварительному сговору). Одного из них лишили звания лейтенанта полиции, другого — звания сержанта полиции, также им запретили на три года занимать должности на госслужбе в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Инцидент произошел 13 августа 2023 года у подъезда дома № 34 «ж» по ул. Ползунова. Следствие установило, что сотрудники патрульно-постовой службы городского УМВД 25-летний Данил Краснов и 26-летний Артем Фаткуллин, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, без оснований избили прохожего, который к ним обратился, чтобы спросить время, и стал общаться на отвлеченные темы. Они незаконно обыскали пострадавшего, надели наручники и посадили в отсек для задержанных служебного автомобиля, после чего отвезли в Калиновский лесопарк, где вытащили его из отсека и нанесли удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, из-за чего прохожий получил телесные повреждения средней тяжести. После этого осужденные снова поместили его в отсек и доставили его сначала в учреждение здравоохранения, а затем в отдел полиции.

В августе Свердловский областной суд ужесточил наказание двум бывшим высокопоставленным полицейским, осужденных за взятки, отправив их в колонии общего и строгого режима. До этого, в марте, их лишили званий, запретили работать в правоохранительных органах и назначили штрафы по 2 млн руб. и 950 тыс. руб.

Ирина Пичурина