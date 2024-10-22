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Коммерсантъ FM
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В США пять человек погибли в результате стрельбы

Пять человек, в том числе трое подростков, были застрелены в пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), еще один пострадал. По подозрению в убийстве задержан подросток, сообщил представитель офиса шерифа округа Кинг Майк Меллис.

Помощники шерифа прибыли в дом к юго-востоку от Сиэтла после нескольких звонков очевидцев, рассказавших о стрельбе. Звонки в службу 911 начали поступать около пяти часов утра. В здании нашли тела погибших и пострадавшего, он был госпитализирован.

По предварительным данным, стрельбу устроил кто-то из членов семьи, но мотивы пока не установлены, рассказал Майк Меллис. «У меня нет оснований полагать, что будут произведены какие-то дополнительные аресты»,— сказал он (цитата по Associated Press).

Задержанного подростка поместили в исправительное учреждение для несовершеннолетних в округе Кинг. Он предстанет на первом судебном слушании сегодня, 22 октября, или завтра, уточняет агентство.

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