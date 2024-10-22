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Уральский полпред Артем Жога встретился с министром ЖКХ России и главой ДНР

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога встретился с министром ЖКХ России Иреком Файзуллиным, главой Донецкой Народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным и сенатором от народного совета ДНР Александром Волошиным, сообщили в полпредстве.

Александр Волошин, Денис Пушилин, Ирек Файзуллин, Артем Жога

Александр Волошин, Денис Пушилин, Ирек Файзуллин, Артем Жога

Фото: полпредство УрФО

Александр Волошин, Денис Пушилин, Ирек Файзуллин, Артем Жога

Фото: полпредство УрФО

Во время встречи прошло обсуждение формирования нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в котором принимают участие все заинтересованные муниципальные, региональные и федеральные органы власти, а также работы регионов-шефов в ДНР, Луганской Народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Особое внимание обратили на подготовку к отопительному периоду на Донбассе и темпам восстановления жилья и инфраструктуры.

По данным полпредства УрФО на июнь, уральские регионы на 60% восстановили подшефные территории Донбасса. Всего до 2028 года регионы Урала и Западной Сибири планируют провести более 1,1 тыс. ремонтных работ на вверенных территориях Донбасса, было завершено свыше 700 объектов.

Ирина Пичурина

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