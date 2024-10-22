В Уфе расследуют гибель мужчины во время пожара

В Уфе выясняют обстоятельства смерти мужчины во время пожара, произошедшего вчера вечером на улице Адмирала Макарова, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. На момент прибытия спасателей коридоры в доме были заполнены дымом. Было эвакуировано 80 жителей, еще 70 покинули здание самостоятельно. С места происшествия в больницу доставлена женщина с признаками отравления угарным газом.

Пожар тушили 34 человека, было привлечено 11 единиц техники.

Майя Иванова