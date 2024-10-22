Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе расследуют гибель мужчины во время пожара

В Уфе выясняют обстоятельства смерти мужчины во время пожара, произошедшего вчера вечером на улице Адмирала Макарова, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. На момент прибытия спасателей коридоры в доме были заполнены дымом. Было эвакуировано 80 жителей, еще 70 покинули здание самостоятельно. С места происшествия в больницу доставлена женщина с признаками отравления угарным газом.

Пожар тушили 34 человека, было привлечено 11 единиц техники.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...