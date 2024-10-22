Telex: США предупредили Венгрию о вооруженной акции 23 октября

Венгрия получила от США информацию, что группа молодых людей обсуждала в интернете «проведение акции» с использованием оружия, заявили Telex в пресс-службе венгерского правительства. Акция якобы планировалась на завтра, 23 октября. В этот день отмечают годовщину начала Венгерского восстания 1956 года.

По данным источников издания, венгерские власти были уведомлены американской разведкой около двух недель назад. По версии США, несколько человек в Венгрии «возможно, занимались подготовкой вооруженной акции». Где ее планировали провести и кто должен был стать ее целью, неизвестно.

«Ввиду международных событий последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападению со стороны вооруженных людей, венгерские службы и Контртеррористическая служба (КТК) уделяют этому особое внимание, чтобы проверить информацию и принять необходимые меры»,— прокомментировали в пресс-службе КТК.

Как выяснило Telex, на выходных сотрудники Антитеррористического центра задержали в пабе Legenda в Будапеште «полдюжины молодых людей». Однако у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие. Среди задержанных есть молодые люди и девушки, другие детали не приводятся.

Участники Венгерского восстания требовали вывода войск СССР из Венгерской Народной Республики. Восстание продлилось 12 дней и было подавлено советскими войсками. В результате погибло до 3 тыс. венгров. В том же году Генассамблея ООН приняла несколько резолюций с призывом к СССР прекратить «вооруженные нападения на народ Венгрии» и не вмешиваться в ее внутренние дела.