Суд в Уфе рассмотрит дело о превышении полномочий Яной Гайдук

Бывший председатель госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук предстанет перед судом, сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и управления СКР по республике. Ей инкриминируется превышение должностных полномочий при ремонте объекта культурного наследия регионального значения Дома Костерина, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2021 года руководитель госкомитета, «действуя из побуждений карьеризма», приняла решение о ремонте здания памятника архитектуры на улице Пушкина в Уфе, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. По требованию Яны Гайдук руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив заключило контракт с указанной ею подрядной организацией. Конкурсные процедуры проводились формально. Работы выполнили без разрешения Башкультнаследия и были приняты заказчиком без фактической проверки. Подрядчику было перечислено более 5,2 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета.

Зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует проектно-сметной документации, госпожа Гайдук велела директору центра в кратчайшие сроки подписать необходимые для оплаты документы.

«В результате преступных действий обвиняемой ремонт объекта культурного наследия проводился бесконтрольно, в отсутствие историко-культурной экспертизы и необходимых разрешений, а выполненные работы по результатам судебной экспертизы не соответствуют отраженным в договоре видам и объемам работ на общую сумму свыше 2,5 млн руб.»,— отмечается в сообщении управления СКР.

Кроме этого, был незаконно изменен облик объекта культурного наследия.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Материалы в отношении должностных лиц, причастных к выполнению работ и их принятию, выделены в отдельное производство.

Наталья Балыкова