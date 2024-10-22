В Екатеринбурге могут создать кластер техобразования почти за 6,5 млрд рублей

Власти Свердловской области планируют создать в Екатеринбурге межотраслевой кластер с участием нескольких профессиональных образовательных организаций технического профиля, на это требуется около 6,5 млрд руб., сообщила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина на заседании Совфеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: пресс-служба Совета федерации Людмила Бабушкина

Фото: пресс-служба Совета федерации

Кластер могут создать на базе Уральского политехнического колледжа, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа и Екатеринбургского техникума транспортного строительства, которые находятся недалеко друг от друга, это позволит расширить перечень и число программ технического профиля. Предполагается, что кластер ежегодно сможет принимать 2750 студентов. «Финансовые затраты на проведение капитального ремонта зданий колледжей-участников составят 4,4 млрд руб., на оснащение оборудованием — 2 млрд руб.»,— сообщила госпожа Бабушкина.

Сенаторы поддержали предложения региона по софинансированию, в том числе с привлечением внебюджетных источников, мероприятий по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий учреждений при условии предоставления правительством области необходимой документации и обосновывающих материалов.

Ранее в Свердловской области запланировали создать технопарк профессионального образования, а также международный центр подготовки мастеров производственного обучения. Два технопарка уже создали в Калуге и Нижнем Новгороде и сейчас приступят к созданию такого технопарка в Первоуральске.

Ирина Пичурина