В Екатеринбурге могут создать кластер техобразования почти за 6,5 млрд рублей
Власти Свердловской области планируют создать в Екатеринбурге межотраслевой кластер с участием нескольких профессиональных образовательных организаций технического профиля, на это требуется около 6,5 млрд руб., сообщила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина на заседании Совфеда.
Людмила Бабушкина
Фото: пресс-служба Совета федерации
Кластер могут создать на базе Уральского политехнического колледжа, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа и Екатеринбургского техникума транспортного строительства, которые находятся недалеко друг от друга, это позволит расширить перечень и число программ технического профиля. Предполагается, что кластер ежегодно сможет принимать 2750 студентов. «Финансовые затраты на проведение капитального ремонта зданий колледжей-участников составят 4,4 млрд руб., на оснащение оборудованием — 2 млрд руб.»,— сообщила госпожа Бабушкина.
Сенаторы поддержали предложения региона по софинансированию, в том числе с привлечением внебюджетных источников, мероприятий по капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий учреждений при условии предоставления правительством области необходимой документации и обосновывающих материалов.
Ранее в Свердловской области запланировали создать технопарк профессионального образования, а также международный центр подготовки мастеров производственного обучения. Два технопарка уже создали в Калуге и Нижнем Новгороде и сейчас приступят к созданию такого технопарка в Первоуральске.