Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Аэропорт Стригино им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно онлайн-табло аэропорта на 6:50, задерживаются два рейса на вылет — в Москву и Минск.