Британец Грэм Филлипс получил временное убежище в России. С 2014 года он освещал обстановку на Донбассе и сотрудничал с телеканалом Russia Today. Документ он получил в ОМВД «Октябрьский» в ЛНР, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @IrinaVolk_MVD Фото: @IrinaVolk_MVD

«Спасибо Большое, от души!» — сказал Грэм Филлипс, когда ему вручили документ о временном убежище. После он процитировал строчку из стихотворения Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин…». Подписав нужные бумаги, блогер развел руками и сказал: «Я русский!»

Грэм Филлипс освещал события на Майдане осенью 2013 года. После работал на востоке Украины. Сотрудничал с российскими телеканалами Russia Today и «Звезда». 26 июля 2022 года правительство Великобритании внесло его в санкционный список. Банковские счета блогера в Великобритании были заморожены.