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В Тамбове в микрорайоне Майский открылась школа на 2 425 учеников

Первая построенная по концессии тамбовская школа открылась в микрорайоне Майский областного центра. Учреждение рассчитано на 2 425 учеников.

Строительство началось в 2022 году. Общая стоимость проекта составила около 3 млрд руб. Более 1,7 млрд выделил из федеральный бюджет, а порядка 1,1 млрд — частный инвестор.

В школу поставлены более 900 единиц компьютерной техники и свыше 600 комплектов цифровых лабораторий по учебным предметам. Рядом обустроены стадион со спортплощадками, метеорологическая площадка и автогородок.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Максим Егоров, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Максим Егоров отметил, что новая школа — результат совместной работы органов власти, бизнеса и общества: «Она станет не только центром профессиональной навигации и развития карьеры, но и центром общественной жизни учащихся».

По словам Александра Абрамкина, строительство этой школы стало одним из ключевых проектов банка в Тамбовской области. «Он реализован по концессии с использованием коробочного решения. В новой школе обеспечены комфортные и современные условия для обучения детей, чтобы они могли развиваться и достигать высоких результатов. Инвестиции в образование — залог устойчивого развития нашего общества»,— отметил председатель ЦЧБ Сбербанка.

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