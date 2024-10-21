Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд заочно приговорил уехавшего из страны политического блогера к восьми годам

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов, объявлен иностранным агентом) к восьми годам колонии. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии, сообщает ТАСС. Блогер уехал из России в 2017 году.

Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, объявлен иностранным агентом) в 2022 году

Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, объявлен иностранным агентом) в 2022 году

Фото: @kamikadzedead

Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, объявлен иностранным агентом) в 2022 году

Фото: @kamikadzedead

Уголовное дело в отношении Камикадзе Ди (объявлен иноагентом) было возбуждено в 2022 году. В основу дела легли видеоролики блогера на YouTube о событиях в Мариуполе и с критикой представителя МИД России Марии Захаровой. Вскоре после начала расследования Минюст внес блогера в реестр иностранных агентов. В декабре того же года он был объявлен в федеральный розыск, в мае — заочно арестован.

Блог на YouTube блогер завел в 2007 году. Весной 2017-го Дмитрий Иванов (признан иностранным агентом) эмигрировал в Чехию, объяснив это цензурированием роликов YouTube в России. В 2023 году видеохостинг удалил канал блогера, на который были подписаны 1,7 млн человек.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...