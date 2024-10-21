Российские прокуроры поделились экологической практикой

На заседании саммита руководителей прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об экологических проблемах, которые решает его ведомство. По результатам надзорных мероприятий за два с половиной года на более чем 5 тыс. промышленных объектов были устранены нарушения законов, в том числе обеспечено соблюдение экологических нормативов, установлены санитарно-защитные зоны, оформлены необходимые разрешения. Вместе с тем, по словам господина Краснова, была наработана практика взыскания с газоперерабатывающих и энергетических компаний ущерба, причиненного атмосфере. Суммы компенсаций за каждый объект доходят до 1,5 млрд руб. ($15 млн), а всего только за текущий год в казну истребовано почти 400 млрд руб. (или $4 млрд), сообщил генпрокурор, отметив, что все эти средства направляются на восстановительные мероприятия.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За последние десять лет, отметил он, почти вдвое увеличился объем утилизированных и обезвреженных веществ, который достиг 4 млрд т, включая особо опасные, такие как медицинские отходы. Значительная часть (1,26 млрд т) использована для повторного применения. Обрабатывается половина всех твердых коммунальных отходов. Через шесть лет этот показатель достигнет 100%. При этом только за последний год в результате прокурорского реагирования ликвидировано свыше 5 тыс. незаконных мест складирования отходов, рекультивировано 70 объектов негативного воздействия на площади 750 га.

Николай Сергеев