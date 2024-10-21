Земельных участков хватило на два дела

В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о незаконном получении земельного участка, легализации приобретенного преступным путем имущества и принуждении свидетеля к даче ложных показаний. По данным источников «Ъ», главным фигурантом является известный в регионе предприниматель Борис Айтов. В начале октября текущего года он уже был осужден по другому уголовному делу о мошенничестве с земельными участками на 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Айтов

Фото: Пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии Борис Айтов

Фото: Пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии

О завершении расследования уголовного дела в отношении двух фигурантов (имена не раскрываются) сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры. Как установило следствие, а дело вело ГУ МВД по Ставропольскому краю, в период с июля 2008 года по октябрь 2011-го обвиняемые «путем представления в регистрирующий орган фиктивных заочных решений судьи» приобрели право на земельный участок в Предгорном районе края площадью более 2 тыс. га и стоимостью свыше 1,6 млрд руб.

В 2018 году «организатор преступной группы» легализовал похищенное имущество на сумму 52 млн руб. Для этого он совершил фиктивную продажу земельного участка площадью 193,5 га подконтрольному юридическому лицу.

В 2023 году организатор аферы «в составе организованной группы, являясь ее руководителем, желая избежать привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершил принуждение свидетеля к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний с причинением вреда здоровью его близкому лицу». По данным источника «Ъ», речь идет о гендиректоре ООО «Холдинг АБП» Борисе Айтове. В итоге ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Отметим, что 1 октября 2024 года Ленинский районный суд Ставрополя по другому уголовному делу признал главу ООО «Холдинг АБП» Бориса Айтова и двух его сообщников виновными в организации преступного сообщества, которое занималось хищением сельскохозяйственных и муниципальных земель в Андроповском и Минераловодском районах края.

При этом они, по данным следствия и суда, использовали для достижения своих целей не только мошеннические схемы, но и угрозы физической расправы в отношении свидетелей и потерпевших.

Уголовное дело в отношении Бориса Айтова и созданного им преступного сообщества было возбуждено весной 2022 года по материалам 3 ОРЧ ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и УФСБ России по Ставропольскому краю. Прокурорская проверка оперативных материалов выявила, что преступная группа с помощью кадастрового инженера и регистратора подделывала землеустроительные документы. Они составляли фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, потом делили их и регистрировали под новыми номерами. Впоследствии эти участки оформлялись в собственность Бориса Айтова.

В итоге суд отправил предпринимателя в колонию строгого режима на срок 12 лет 6 месяцев; его сообщники получили сроки от 5 лет до 7 лет 6 месяцев.

Новое уголовное дело на руководителя ООО «Холдинг АБП» после утверждения обвинительного заключения направлено в Предгорный районный суд Ставропольского края.

Александра Ларинцева, Пятигорск