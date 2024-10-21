Во вторник в Черноземье будет облачно и сухо, от +2°С до +15°С

Во вторник, 22 октября, во всех регионах Черноземья будет облачно, осадки не прогнозируются. Температура будет варьироваться от +2°С до +15°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ожидается облачная погода с изменениями температуры от +2°С ночью до +15°С днем.

В Воронеже синоптики также обещают облачную погоду. Ночью температура опустится до +4°С, днем воздух прогреется до +15°С.

В Курске и Липецке будет облачно. Ночью в этих городах похолодает до +3°С, днем температура там достигнет отметки в +14°С.

В Орле прогнозируется облачная погода при температурных колебаниях от +3°С ночью до +13°С днем.

В Тамбове также будет облачно. Ночью столбики термометров опустятся до +4°С, днем потеплеет до +13°С.

Денис Пискунов