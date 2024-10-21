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Прокурором Тамбовского района назначен Юрий Плужников

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своим приказом назначил Юрия Плужникова прокурором Тамбовского района Тамбовской области сроком на пять лет. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Юрий Плужников

Фото: прокуратура Тамбовской области

С 2020 года господин Плужников трудился в должности прокурора Мичуринского района. На этом посту он сменил Бориса Хохловского, занимавшего его с 2022 года.

Юрий Плужников родился в 1973 году в Пензенской области. В 1994 году окончил Российский государственный социальный институт по специальности «Правоведение», с тех пор работает в органах прокуратуры. Свою карьеру начал с помощника прокурора Октябрьского района Тамбова.

Анастасия Колпачева

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