Прокурором Тамбовского района назначен Юрий Плужников

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своим приказом назначил Юрия Плужникова прокурором Тамбовского района Тамбовской области сроком на пять лет. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Юрий Плужников

Фото: прокуратура Тамбовской области

С 2020 года господин Плужников трудился в должности прокурора Мичуринского района. На этом посту он сменил Бориса Хохловского, занимавшего его с 2022 года.

Юрий Плужников родился в 1973 году в Пензенской области. В 1994 году окончил Российский государственный социальный институт по специальности «Правоведение», с тех пор работает в органах прокуратуры. Свою карьеру начал с помощника прокурора Октябрьского района Тамбова.

Анастасия Колпачева