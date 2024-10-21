В трех свердловских городах за 322,4 млн рублей отремонтируют коммунальные сети

В Свердловской области на капремонт коммунальных сетей в Нижнем Тагиле, Невьянском и Березовском городских округах направят 322,4 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

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«Мы перераспределяем областные средства и средства Фонда развития территорий. Выделяем субсидии тем муниципалитетам, у которых мероприятия, запланированные в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры на предстоящий отопительных сезон, уже выполнены или близятся к завершению»,— рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В Нижнем Тагиле за 236,6 млн руб. отремонтируют почти 5 км ветхих сетей, в Березовском ГО за 64,9 млн руб. обновят 3,4 км коммуникаций. 20,9 млн получит Невьянский ГО на ремонт 2,6 км сетей.