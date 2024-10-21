АТОР не зафиксировала массовых отмен поездок на Кубу из-за блэкаута

На Кубе функционирование основных коммуникаций отелей, где отдыхают российские туристы, обеспечивается благодаря штатному энергоснабжению или генераторам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Массовых отмен поездок на остров нет.

В публикации АТОР со ссылкой на представителей компаний, которые работают с российскими туристами, говорится, что в гостиницах отключены лифты, возможны перебои с Wi-Fi, кондиционеры работают на пониженных мощностях. Бары и рестораны функционируют в обычном режиме, перебоев с питанием нет.

Экскурсионные программы продолжаются без значительных изменений, только некоторые из них затронуты неблагоприятными погодными условиями. 20 октября на восточную часть Кубы обрушился ураган «Оскар». 21 октября он ослаб и вскоре пройдет территорию острова.

18 октября вышла из строя крупнейшая кубинская электростанция Antonio Guiteras. В результате аварии около 10 млн человек остались без света. 19 октября подачу электричества удалось возобновить, однако вечером 20 октября система снова вышла из строя. Власти Кубы рассчитывает полностью восстановить электроснабжение к сегодняшнему вечеру, 21 октября.