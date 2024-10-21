От незаконных объектов торговли в Петербурге освободили 17 земельных участков

За минувшие две недели в результате контрольных и рейдовых мероприятий сотрудники комитета по контролю за имуществом СанктПетербурга совместно с подведомственным ЦПЭИГИ освободили от незаконных торговых объектов 17 городских земельных участка. Соответствующие работы проводились в Невском, Приморском, Красносельском, Кировском и Фрунзенском районах.

Как сообщили 21 октября в ККИ, в ходе рейдов были демонтированы прилавки, лотки, столы и другое торговое оборудование по продаже фруктов, ягод, зелени и т.д. Незаконные торговые объекты выявили у станций метро «Улица Дыбенко», «Проспект Ветеранов», «Пионерская», а также на Волхонском шоссе, проспекте Ветеранов, Бухарестской улице и Коломяжском проспекте.

Торговое оборудование и незаконно реализуемая продукция были изъяты и отправлены на склад временного хранения. Около полутонны фруктов, ягод, зелени и овощей направили на уничтожение из-за отсутствия сопроводительных документов.

Помимо этого, на бульваре Новаторов и улице Маршала Казакова были демонтированы несанкционированные киоски, которые незаконно занимали принадлежащие городу земельные участки.

Ранее «Ъ-СПб» писал о демонтаже нестационарных торговых объектов территории площадью около 5 тыс. кв. м на Железнодорожной улице в поселке Металлострой.

Андрей Цедрик