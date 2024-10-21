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Последнего директора ФМС Ромодановского похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы прошли похороны бывшего директора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константина Ромодановского, сообщает «РИА Новости». О смерти бывшего директора ФМС стало известно 18 октября. Ему было 67 лет. Причины смерти господина Ромодановского не сообщались.

Константин Ромодановский в 2016 году

Константин Ромодановский в 2016 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Константин Ромодановский в 2016 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Константин Ромодановский возглавлял ФМС России с 2005 года до ее упразднения в 2016 году. С мая 2001 по июль 2005 года он был начальником главного управления (департамента) собственной безопасности МВД. В 2014 году господин Ромодановский получил статус действительного государственного советника 1-го класса.

Чем известен Константин Ромодановский — в материале «Ъ».

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