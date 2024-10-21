В Казани на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Качалова установили бюст казахского поэта и философа Абая Кунанбаева, пока он находится под защитным слоем. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани установили бюст казахского поэта Абая Кунанбаева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В центре Казани установили бюст казахского поэта Абая Кунанбаева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Бюст установил исполком Казани, а церемония открытия памятника запланирована на 24 октября — в последний день проведения саммита БРИКС. На данный момент бюст накрыт материалом, напоминающим спанбонд.

Абай Кунанбаев — казахский поэт, философ, музыкант и просветитель, известный как основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик.

Влас Северин