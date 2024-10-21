Московский СКР предупредил о наказаниях за организацию незаконной миграции

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве предупредил о недопустимости нарушения требований миграционного законодательства. Ведомство напомнило, что за организацию нелегальной миграции грозит уголовное наказание.

За организацию незаконного въезда иностранцев в Россию грозит лишение свободы на срок до пяти лет по ст. 322.1 УК РФ, говорится в сообщении управления СКР в Telegram-канале. Совершение аналогичного правонарушения группой лиц или с использованием должностных полномочий грозит колонией на срок до семи лет.

При фиктивной регистрации наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина также влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

16 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции. Проект предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы до 15 лет. Изменения в законодательстве о миграции начались после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Четверо исполнителей атаки имели гражданство Таджикистана.

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