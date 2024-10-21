Тюменский департамент выплатит 698 тыс. руб. за сброс битума у «Ямской слободы»

Арбитражный суд Тюменской области обязал региональный департамент имущественных отношений выплатить 698 тыс. руб. ущерба из-за сброса нефти, следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, изложенным в иске, нефтепродукты были обнаружены на участке 109, стр. 9 по ул. Полевой в Тюмени. Сброс битума привел к загрязнению почвы. Виновник сброса установлен не был, но владельцем участка на момент инцидента был департамент имущественных отношений Тюменской области. Администрация Тюмени была привлечена к делу в качестве третьего лица, но ее представители не явились на заседание и не предоставили отзыв. Департамент может обжаловать решение до 18 ноября.

Загрязнение произошло в 2021 году, в декабре 2021 года было вынесено постановление об административном наказании в отношении управы Калининского административного округа Тюмени, но оно было отменено апелляционной инстанцией. По указанному в иске адресу находится торгово-офисный центр «Ямская слобода».

Анна Капустина