Минэкономики: доходы гостиниц в России в январе—августе выросли на 28%

Доходы бизнеса в сфере гостиничного обслуживания и коллективного размещения в России за период с января по август увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил Георгий Груша, директор департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономики. Во время выступления на круглом столе в Госдуме он также отметил, что благодаря эффективно реализуемым мерам господдержки в России растет объем номерного фонда.

«Доходы коллективных средств размещения (КСР) у нас в этом году также растут. Год к году у нас по восьми месяцам — плюс 28%, выросли доходы бизнеса в туристической отрасли в части гостиниц и КСР»,— заявил господин Груша (цитата по ТАСС).

По словам главы департамента, в первом полугодии 2024 года объем инвестиций в туристическую отрасль достиг 377 млрд руб., что на 60% превышает показатели 2023 года.

28 марта глава Минфина Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что по итогам 2023 года прибыль российской туристической индустрии составила почти 280 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Народ к туризму готов»