Петербургская «Теплоэнерго» потратила более 3 млн рублей на закупку IPhone

Петербургская компания «Теплоэнерго» стала лидером по части госзакупок смартфонов Apple, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные от представителя площадки торгов «Тендерплан». На эти цели организация потратила более 3 млн рублей.

Всего объем госзакупок iPhone в России в 2024 году вырос в четыре раза. Следом за «Теплоэнерго» расположились Государственный Кремлевский дворец, «Аэроэкспресс», телекомпания «Югра». Итоговая сумма по заключенным контрактам —6,8 млн рублей.

Для сравнения, в 2023 году американские смартфоны закупили на 1,6 млн рублей. Напомним, что сотрудникам администрации президента России пользоваться IPhone запрещено из соображений безопасности. Соответствующий запрет был введен весной 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость контрактов на установку и обслуживание городских камер видеонаблюдения выросла почти в два раза — до 6,2 млрд рублей. Цены могли подрасти из-за повышения стоимости передачи трафика и затрат компаний на оборудование.

Андрей Маркелов