Франция не познакомится с израильским оружием

Власти Израиля выразили готовность помочь своим оборонным компаниям в споре с Францией. На прошлой неделе Париж ввел ограничения на участие израильских производителей в Euronaval — одной из крупнейших в Европе выставок военно-морской техники. Запрет стал продолжением спора между двумя странами вокруг кризиса в секторе Газа и Ливане. В июне израильтяне уже сталкивались с попыткой введения подобных ограничительных мер, но парижский коммерческий суд встал на их сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штурмовые винтовки ARAD производства компании Israel Weapons Industries на выставке оружия в Париже (2021 год)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Штурмовые винтовки ARAD производства компании Israel Weapons Industries на выставке оружия в Париже (2021 год)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что его ведомство поможет экспортерам «в их дипломатических и юридических действиях» против запретов со стороны Елисейского дворца. «Бойкот израильских компаний, предпринятый во второй раз, с навязыванием неприемлемых условий, является антидемократической мерой, которая, на наш взгляд, неприемлема, особенно между дружественными странами»,— отметил глава МИД Израиля в соцсети X.

15 октября правительство Франции официально потребовало от организаторов Euronaval лишить компании из Израиля выставочного стенда.

Спустя пять дней после этого представители Euronaval сообщили, что участвовать в выставке, которая будет проходить с 4 по 7 ноября в столичном пригороде Ле-Бурже, смогут исключительно те израильские компании, чья продукция не была задействована в боевых операциях в Газе и Ливане.

Это второй эпизод за год, когда Пятая республика пытается дискриминировать компании еврейского государства. 31 мая Министерство обороны Франции заявило о введенном для израильтян запрете на участие в Eurosatory — одной из крупнейших в Европе выставок наземной и авиационной военной техники.

Правда, тогда санкционные меры были отменены парижским коммерческим судом. Это стало юридической победой израильских промышленников, но не дало им практической возможности экспонировать свою продукцию: спор закончился за считаные дни до окончания салона.

В публичных выступлениях президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз призывал международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю, если тот продолжит использовать его в Газе и Ливане.

Одно из наиболее жестких высказываний главы государства прозвучало в текущем месяце на закрытом заседании совета министров. В ходе встречи господин Макрон заметил: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить, «что его страна была создана по решению ООН», поэтому оспаривать решения организации недопустимо.

В ответ канцелярия главы израильского правительства распространила сообщение под заголовком «Напоминание президенту Франции». В нем говорилось, что еврейское государство было создано «не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции».

За прошедший год Елисейский дворец значительно ужесточил свои подходы к действиям Израиля.

После трагедии 7 октября 2023 года господин Макрон поддержал операцию «Железные мечи» и даже выступил с экстравагантной идеей — сформировать для борьбы с «Хамасом» международный альянс по модели глобальной коалиции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Во французском МИДе встретили такой энтузиазм с недоумением. Газета Le Figaro сообщала о совместном письме французских послов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Они выражали недовольство «произраильской» политикой Елисейского дворца и заявляли, что такой курс «противоречит сбалансированной позиции» страны по ближневосточному конфликту.

Колебания в позиции господина Макрона объяснили 21 октября источники Politico из числа французских дипломатов в отставке. «Одни чиновники в окружении президента имеют произраильскую позицию, другие — пропалестинскую»,— заявил один из источников. В связи с этим, отмечает Politico, позиция Елисейского дворца по Газе может меняться «в течение одного дня» — это зависит от того, к кому из советников прислушается глава государства.

В беседе с «Ъ» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина пояснила, что политика Парижа в отношении Израиля нередко носила двойственный характер. «Осуждение Израиля — в традициях французской политики, но одновременно в этой же традиции — огромная эмоциональная поддержка Израилю, потому что во Франции очень сильно израильское лобби»,— отметила собеседница «Ъ». По ее словам, дополнительным фактором служит огромное давление мусульманской общины во Франции. «Усидеть на двух стульях очень трудно. Отсюда эта позиция, которая одновременно вписывается в поиски преодоления конфликтного потенциала»,— пояснила собеседница «Ъ».

Нил Кербелов