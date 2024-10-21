В Чебоксарах судят водителя, похитившего более 31 тыс. литров дизельного топлива

В Чебоксарском округе начнется рассмотрение уголовного дела против 35-летнего водителя строительной организации, обвиняемого в краже дизельного топлива в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По версии следствия, с августа 2022 года по май 2024 года он, используя топливную карту компании, заправлял служебный автомобиль и затем продавал топливо по заниженной цене. За это время ему удалось похитить более 31 тыс. литров дизельного топлива на сумму около 2 млн руб.

Материальный ущерб был возмещен в полном объеме. Дело будет рассмотрено в Чебоксарском районном суде.

Анар Зейналов