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Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Воронежской области

В Воронежской области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 18:00 21 октября до 06:00 22 октября.

По данным синоптиков, в остальных регионах Черноземья опасных погодных явлений не предвидится.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Анастасия Колпачева

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