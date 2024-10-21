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Из Уфы планируют запустить прямой авиарейс в Абхазию

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил министерству транспорта республики проработать вопрос о запуске прямого авиарейса из Уфы в Абхазию. Запустить авиарейс предложил президент Абхазии Аслан Бжания.

«За это прямо надо хвататься. Начинайте прорабатывать. Это предложение направлено в восемь городов, в том числе и в Уфу. Наша задача — найти авиакомпанию, которая будет туда летать. Терять такую возможность — прямого авиарейса в Абхазию — нельзя»,— отметил господин Хабиров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 октября в Уфу накануне Дня республики приезжала официальная делегация Абхазии, которую возглавил Аслан Бжания.

Майя Иванова

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